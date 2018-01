Alemanha goleia Rússia no futebol feminino A Alemanha garantiu vaga na semifinal do Mundial Feminino de Futebol dos Estados Unidos, ao massacrar, nesta quinta-feira à noite, em Portland, a Rússia por 7 a 1. Com este resultado, as alemãs vão encarar na disputa por uma vaga na final a seleção dos Estados Unidos, atual campeã mundial. Martina Mueller, Sandra Minnert, Pia Wunderlich, Kerstin Garefrekes (2), Birgit Prinz (2) marcaram os gols alemães. Elena Danielova descontou para a equipe russa. Na outra semifinal, a Suécia, que eliminou o Brasil, aguarda o vencedor entre China e Canadá.