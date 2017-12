Alemanha inicia a festa de abertura da Copa do Mundo A Alemanha, agora, é o país do futebol pelo próximo mês e Berlim, a sua capital. Nesta quarta-feira às 18h30 local (13h30 de Brasília) começou a festa de abertura promovida pela prefeitura da cidade no Portão de Brandenburg com a intenção de dar boas-vindas aos turistas, jogadores e todos os envolvidos no maior evento do futebol. Um grande show denominado "Berlim dá as boas-vindas ao Mundo do Futebol" centralizará a festa. Para isso, estão reunidos personalidades do esporte e artistas que representem a cultura dos países participantes. Do mundo do futebol, são aguardados personalidades como Pelé, sir Bobby Charlton (capitão da Inglaterra no título mundial de 1966) e Paul Breitner (Alemanha, campeão em 1974). Além disso, foi convidado Jürgen Sparwasser, ex-jogador da extinta seleção da Alemanha Oriental. Os shows musicais contam com artistas e grupos como: Stamping Feet, Hermes House Band, Boss Hoss, Nelly Furtado (Portugal), Simple Minds, Sportfreunde Stiller (de Berlim), Ronan Keating e Andrea Bocelli. Representando o Brasil estará o grupo Olodum. Para encerrar a festa, uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlim. A apresentação da festa é comandada por Barbara Schöneberger, Rudi Cerne e o comediante Mario Barth, todos personalidades alemães. Um filme chamado "A Final" (dirigido por Sönke Wortmann, o mesmo do filme "O Milagre de Berna"), junto com um show de raios laser e fogos de artifício, encerra o evento. Segundo a prefeitura de Berlim, a expectativa é que 77 mil pessoas estejam no Portão de Brandenburg acompanhando o show principal. Além disso, cerca de 234 quarteirões estão fechados (formando 12 pontos com telões) ao longo da cidade para acompanhar a festa. Já a festa oficial de abertura do evento, promovida pela Fifa, será na sexta-feira, em Munique, antes do jogo entre Alemanha e Costa Rica (às 13 horas, de Brasília).