Alemanha inova com terceiro árbitro Cansados de escutar tantas reclamações, os árbitros do Campeonato Alemão decidiram inovar: a partir da próxima semana, contarão com um terceiro assistente que terá a missão exclusiva de acalmar os ânimos de treinadores e dos jogadores do banco de reservas. A Federação alemã aprovou a inovação, mas alertou que a partida precisa continuar tendo um só comandante, no caso o juiz principal. O terceiro assistente, porém, terá a possibilidade de indicar ao árbitro quando um substituto ou o treinador passar dos limites em suas reclamações. O árbitro, então, poderia expulsar os indicados, ou apenas adverti-los. Microfones - Não é apenas na Alemanha que as autoridades estão tomando medidas para evitar agressões verbais aos árbitros. Na França, a federação nacional adotou, há cerca de um mês, microfones para os juízes, que são ligados diretamente ao sistema de som dos estádios e das redes de TV. O resultado da inovação é um cuidado maior no tom das conversas entre os jogadores e os árbitros. Outra vantagem é uma maior transparência nas decisões dos juízes diante do público.