Alemanha julga corrupção na Copa/2006 Um tribunal de Munique começou a julgar nesta terça-feira a denúncia de corrupção na construção do novo estádio da cidade, a ser utilizado em jogos da Copa do Mundo de 2006. O principal acusado é Karl-Heinz Wildmoser, que dirigia a empresa criada para acompanhar as obras. A polícia e a Promotoria Pública garantem ter documentos suficientes para provar que Wildmoser recebeu US$ 3,7 milhões para beneficiar uma empreiteira.