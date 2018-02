Alemanha: Kahn e Lehmann disputam vaga de titular O técnico Jürgen Klinsmann ainda não sabe qual goleiro escalará como titular da Alemanha para a Copa do Mundo: Oliver Kahn ou Jens Lehmann. A dúvida do treinador persiste. A solução encontrada: revezar os dois nos próximos amistosos da seleção anfitriã do Mundial. Os primeiros testes serão contra a Itália, quarta-feira, em Florença, e contra os Estados Unidos, dia 22, na cidade alemã de Dortmund.