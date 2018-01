Alemanha lança moeda da Copa O presidente do comitê organizador do Mundial da Alemanha 2006, Franz Beckenbauer e o ministro de Finanças da Alemanha, Hans Eichel, apresentaram nesta quinta-feira em Berlim o modelo da moeda de ouro de 100 euros, alusiva à Copa do Mundo. Desenhada pelo artista berlinês Heinz Hoyer, a moeda mostra numa das faces, uma bola, o gramado e as arquibancadas. No reverso, se vê a águia do escudo nacional alemão marcada por 12 estrelas. ?Trata-se de uma moeda muito bonita?, disse Beckenbauer. A moeda de ouro tem 28 milímetros de diâmetro, pesa 1,5 grama e recebeu a inscrição "Copa do Mundo de 2006, em Berlim, na Alemanha". As peças deverão ser colocadas à venda a partir de outubro deste ano. O dinheiro arrecadado será destinado ao financiamento de programas culturais durante o Mundial.