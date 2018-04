Alemanha marca no início e bate Equador nos EUA No primeiro de seus dois amistosos em um breve tour pelos Estados Unidos, a seleção alemã não teve dificuldade para derrotar o Equador por 4 a 2, nesta quarta-feira, no FAU Stadium, em Boca Raton. A seleção europeia, que se prepara para a sequência das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, marcou seu primeiro gol logo aos seis segundos, com Podolski, e chegou a fazer 4 a 0 antes de permitir a reação do adversário.