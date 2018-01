Alemanha marca novo amistoso para as vésperas da Copa A Alemanha marcou um terceiro amistoso na reta final de preparação para a Copa do Mundo, para o dia 27 de maio, em Freiburg, contra Luxemburgo ou Liechtenstein. Os anfitriões já tinham dois amistosos previstos, contra Japão, no dia 30 de maio, e Colômbia, em 2 de junho. A Alemanha abre a Copa no dia 9 de junho, em Munique, contra a Costa Rica. O técnico Jürgen Klinsmann deve anunciar a lista de convocados no dia 15 de maio. Outras seleções que anunciaram amistosos nesta segunda-feira são Gana, que enfrenta a Turquia, no dia 26 de maio, e a Jamaica, três dias depois, e Angola, que marcou jogos contra três seleções que estarão na Copa: Argentina, no dia 31 de maio, Arábia Saudita, em 2 de junho, e Estados Unidos, em 5 de junho.