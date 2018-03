Alemanha não quer pagar por ampliação Os organizadores da Copa de 2006 na Alemanha exigem uma resposta da Fifa: quem pagará pela ampliação do Mundial, que foi proposta pelos países sul-americanos e que, no último fim de semana em Zurique, deu o primeiro passo para que seja aprovada. Os países da América do Sul querem que a Copa do Mundo passe a ter 36 equipes, e não 32, como estava previsto, o que lhes garantiria mais uma vaga para a região no evento. Mas em entrevista à Agência Estado, o presidente da Federação Alemã de Futebol e membro do comitê organizador da Copa, Gerhard Mayer-Vorfelder, alerta: a ampliação do Mundial custará US$ 19 milhões. "O problema é que a inclusão de quatro novas equipes nos geraria uma arrecadação suplementar de apenas US$ 11 milhões. Portanto, queremos saber quem pagará a diferença de US$ 8 milhões entre os nossos custos e lucros", afirmou o cartola, lembrando que a decisão final sobre o número de participantes na Copa será tomada em junho, em Paris. Um dos problemas é que a Fifa está impedindo que os alemães sequer pensem em aumentar o preços dos ingressos para poder cobrir os novos gastos. "Se não podemos aumentar o preço dos ingressos, temos que recorrer à Fifa para que pague custos que não estavam previstos quando organizamos o evento", afirmou o alemão. O presidente da Federação Alemã admite que já conta com duas alternativas caso o evento seja de fato amplicado. O primeiro deles seria a construção de um ou dois novos estádios, no valor total de US$ 3 milhões. Outra alternativa, e que é a preferida de Mayer-Vorfelder, seria a utilização dos estádios já designados para a Copa para abrigar os jogos suplementares. O problema, nesse caso, seria encontrar datas para que os jogos possam ocorrer. Apesar das mudanças logísticas que seriam exigidas, o presidente não acredita que a ampliação seja um problema do ponto de vista esportivo. "Já jogamos Mundiais com 16 equipes e não é por que temos mais participantes que o nível cairá", disse Mayer-Vorfelder, que também condiciona a ampliação ao desenvolvimento de um novo calendário de jogos. BRASIL - Sobre a obrigação do Brasil, atual campeão mundial, de participar das eliminatórias para 2006, Mayer-Vorfelder afirma que se trata de uma decisão "justa" da Fifa. Mas não deixou de reconhecer que, se a seleção brasileira não se classificar, "o Mundial teria que enfrentar o sério problema de ser disputado sem a presença dos atuais campeões". Já em relação às possibilidades de vitória da Alemanha em 2006, o cartola não mostra grande otimismo. "Seria muito bom ver a Alemanha ganhar o Mundial em casa, mas não será fácil diante da pressão que existirá", completou.