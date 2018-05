Alemanha nega manipulação em jogo da segunda divisão

A entidade avisou os times e a arbitragem da suspeita antes do início da vitória do 1860 Munich por 1 a 0 sobre o Rot-Weiss Oberhausen, realizada no último domingo. As autoridades alemãs estão em alerta sobre qualquer possibilidade de manipulação desde que foi descoberto problemas em 32 partidas de divisões inferiores do futebol local.

A Federação Alemã explicou que assistiu o vídeo do jogo de domingo e analisou relatos de observadores e da arbitragem para concluir que não haviam indícios de manipulação no confronto pela divisão de acesso.