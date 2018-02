Alemanha pagará ? 300 mil de bicho Os jogadores da seleção da Alemanha vão receber ? 300 mil cada um de prêmio se conquistarem o título da Copa do Mundo em 2006, segundo acordo fechado nesta quarta-feira após uma longa reunião entre representantes dos atletas e dirigentes da Federação Alemã de Futebol. A soma representa mais que o triplo da premiação acertada para o Mundial de 2002 - realizado na Coréia e Japão - que foi de ? 92 mil cada um. Naquela oportunidade a Alemanha ficou em segundo lugar, perdendo para o Brasil na final. Se a equipe chegar à final, os jogadores alemães vão receber ? 150 mil, ou seja, mais que o dobro do que foi pago em 2002 - ? 71 mil. Uma vaga na semifinal vai valer ? 100 mil, contra ? 61,2 mil de 2002 e ? 50 mil se alcançarem as quartas-de-final. Em 2002, essa colocação renderia ? 35,8 mil. Pela primeira vez, no entanto, os jogadores não vão receber nada por se classificarem para as oitavas-de-final, informou o vice-presidente da Federação, Gerhard Mayer-Vorfelder. Além da premiação para o Mundial, a entidade acertou nesta quarta-feira o quanto os jogadores vão receber se conquistarem o título da Copa das Confederações, torneio também marcado para a Alemanha, só que no período de 15 a 29 de junho deste ano. O título vale ? 60 mil euros para cada jogador. Se chegar à final cada um ficará com ? 20 mil e a semifinal valerá ? 10 mil. A Copa das Confederações será uma espécie de preparatório para a Copa do Mundo. Os jogos serão disputados em seis dos 12 estádios escolhidos para o Mundial.