Alemanha pode ser destino de Éwerthon Como a Hicks Muse resolveu não investir mais no clube até o final do ano, a diretoria corintiana está desesperada atrás de dinheiro. Depois da frustrada negociação de Éwerthon com o Betis, os dirigentes estão fazendo o máximo para empurrar o atacante para a Europa. Desta vez, o país é a Alemanha. O empresário Juan Figer, com ótimo relacionamento com o Bayer Leverkusen, tratava de acertar a transferência do atacante de 20 anos para o clube alemão. Leia mais no Jornal da Tarde