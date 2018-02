Alemanha promete ser mais ousada Para evitar surpresas contra a Letônia, o técnico Rudi Voeller decidiu colocar a Alemanha no ataque, neste sábado à tarde, na Cidade do Porto. Escalou Bobic ao lado de Kevin Kuranyi, abandonando o esquema retrancado que usou no empate por 1 a 1 contra a Holanda, na primeira rodada. Vai ?ousar? com um 4-4-2. ?Temos de criar mais perigo ao adversário?, explicou Voeller. O meia Ballack será o responsável por municiar os atacantes. ?A tática com um só atacante foi boa contra os holandeses. Contra a Letônia, porém, temos que pressionar mais?, disse o atacante Kuranyi. Com a entrada de Bobic, o meio-campista Baumann vai para a reserva. Voeller não quer correr riscos neste sábado, porque sabe que, na última rodada, o jogo contra os checos será muito difícil. ?Para ganhar neste sábado, não bastará apenas correr e ter espírito de equipe. Teremos de manter a posse de bola e os jogadores terão de demonstrar suas habilidades individuais.? A Letônia está animada. A imprensa local afirma que o time tem todas as condições de vencer essa partida. A empolgação é em razão do jogo contra a República Checa. Durante boa parte dos 90 minutos, a equipe vencia por 1 a 0, mas permitiu a virada dos checos, 2 a 1.