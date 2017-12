Alemanha quase pronta para Copa 2006 A Fifa garante: a dois anos da abertura da Copa do Mundo na Alemanha, não existe risco de que o comitê organizador do evento repita os atrasos verificados nas preparações para os Jogos Olímpicos em Atenas, neste ano. Em entrevista à Agência Estado, o secretário-geral da Fifa, Urs Linsi, afirma que "os alemães estão perfeitamente em dia com o cronograma das obras e não haverá qualquer problema na organização". Desde esta terça-feira, um dos vice-presidentes da Fifa e presidente da Uefa, Lennart Johansson, está visitando os locais de construção de alguns estádios na Alemanha em uma das mais detalhadas inspeções já realizadas sobre os avanços dos trabalhos para o Mundial. Mas a entidade máxima do futebol não esconde sua satisfação em ver que os planos indicam que os 12 estádios que serão utilizados para a competição estarão prontos muito antes do verão europeu de 2006. No total, os alemães gastarão 1,5 bilhão de euros nas obras dos estádios. O alvo das inspeções desta terça-feira foi o novo estádio de Frankfurt, que ganhou um telhado que cobrirá todos os 48 mil pagantes e que custará 160 milhões de euros. A Fifa recebeu garantias de que o estádio estará finalizado até maio de 2005. Há um ano, a entidade chegou a colocar em dúvida a conclusão das obras. "As obras andaram de forma mais rápida que pensamos", afirma Linsi. Os alemães asseguram que cinco dos 12 estádios planejados para o Mundial já estarão em uso em junho do próximo ano, durante a Copa das Confederações. Os que não estiverem concluído serão inaugurados no segundo semestre do ano que vem e serão testados durante todo o campeonato alemão de 2005-2006. "Será um dos melhores Mundiais já realizados", afirma o número 2 da Fifa. Ingressos - Outra novidade anunciada pelos alemães é o sistema de ingressos que será lançado no Mundial. As entradas levarão um "chip" eletrônico que guardará todas as informações do dono do ingresso, o que permitirá uma total identificação dos torcedores e dificultará falsificações.