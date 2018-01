Alemanha quer ajuda da Otan na Copa A Alemanha irá pedir ajuda da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para fazer a segurança durante a Copa do Mundo, que acontece entre 9 de junho e 9 de julho. A estratégia foi revelada por um funcionário do ministério do interior alemão, que pediu à agência de notícias AP para não ser identificado. A principal ação da Otan no esquema de segurança planejado para a Copa do Mundo seria o fornecimento de aviões para vigiar o espaço aéreo dos estádios, para evitar que aeronaves privadas passem pelo local durante os jogos do torneio. O governo alemão ainda precisa fazer o pedido formal à Otan, mas deve ser atendido. Mesmo porque, a entidade já participou de esquemas de segurança parecidos, como a visita do Papa Bento VXI a Colônia, também na Alemanha, em agosto passado, além dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.