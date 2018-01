Alemanha quer Copa de 2006 ecológica A preocupação com a ecologia vai pautar a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O Comitê Organizador da Copa, presidido pelo ex-jogador Franz Beckenbauer, e o ministro alemão do Meio Ambiente, Jurgen Trittin, anunciaram esta semana a criação do projeto ?Green Goal?, que prevê uma série de ações que têm como objetivo contribuir para a melhora das questões ambientais do planeta. Um dos objetivos do ?Green Goal? é, por exemplo, armazenar água da chuva, de córregos e outras fontes para que seja feita a regagem da grama dos estádios. Em termos de transportes, os organizadores vão criar meios para que a locomoção de público para os estádios seja feita através dos serviços públicos de tranporte -os carros particulares deverão ficar nas garagens, o que contribui para a redução da poluição do ar. Outro objetivo é que a maioria dos itens de alimentação servidos nas praças esportivas não tenham embalagens, para que o volume de lixo seja reduzido. Os estudos para a imnplantação do projeto ?Green Gol? já começaram e os dirigentes alemães esperam que sirvam de exemplo para populações de todo o planeta.