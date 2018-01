Alemanha: Schalke goleia e é vice O Schalke 04 goleou o Kaiserslautern por 5 x 1 e assumiu a segunda colocação do campeonato alemão, a apenas um ponto do líder Bayern de Munique, que no sábado empatou com o Borussia Dortmund em 1 a 1. O Kaiserslautern, por sua vez, caiu para sexto lugar. Na outra partida realizada hoje, Rostock e Stuttgart empataram em um gol. Esses resultados o colocam na 11ª e 17ª colocação, respectivamente. O Bayern Leverkusen venceu ontem Eintracht Frankfurt por 3 a 1, com dois gols do brasileiro Lúcio, e aparece na 3ª colocação.