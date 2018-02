Alemanha se mantém na ponta e Brasil segue na vice-liderança do ranking da Fifa

A Alemanha teve a sua permanência na liderança do ranking da Fifa confirmada nesta quinta-feira, quando a entidade publicou a atualização de fevereiro da listagem, que também conta com o Brasil mantido na segunda posição. Atuais campeões mundiais, os alemães somam 1.602 pontos, contra 1.483 dos brasileiros.

+ Brasil começa ano da Copa em 2º lugar no ranking da Fifa; Alemanha segue líder

+ Confira a tabela da Copa do Mundo da Rússia

Não houve, por sinal, nenhuma mudança de colocações no Top 10, no qual Portugal continua figurando em terceiro lugar, com 1358 pontos, seguido depois em ordem por Argentina, Bélgica, Espanha, Polônia, Suíça, França e Chile.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A única novidade no grupo dos 20 mais bem colocados foi a subida da surpreendente Islândia da 20ª para a 18ª posição, deixando para trás Suécia e País, agora respectivos 19º e 20º no ranking.

Com todas as 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2018 definidas desde o ano passado, essa nova atualização da listagem levou em conta apenas a realização de 34 amistosos internacionais, sendo 28 deles ocorridos na África.

A Fifa, porém, lembrou que aconteceram algumas ascensões relevantes conquistadas por equipes nacionais que acabaram de entrar no Top 50. Uma delas é a Venezuela, que saltou quatro postos e agora está em 48º lugar. A Hungria, que galgou cinco posições, assumiu o 49º, enquanto a Jamaica, com a mesma evolução dos húngaros, passou a fechar o grupo dos 50 primeiros.

Entre os africanos, Camarões alcançou a 51ª posição após subir seis lugares, enquanto Gana caiu quatro e deixou o Top 50 ao ficar na 54ª no geral. O mesmo vale para Burkina Faso, que despencou 13 e agora figura na 57ª.

A próxima atualização do ranking da Fifa será publicada em 15 de março, pouco mais de uma semana antes de a seleção brasileira enfrentar a Rússia, anfitriã da Copa de 2018, no dia 23, em Moscou, e a Alemanha, no dia 27, em Berlim, em dois amistosos de preparação ao Mundial.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.602 pontos

2) Brasil, 1.484

3) Portugal, 1.358

4) Argentina, 1.348

5) Bélgica, 1.325

6) Espanha, 1.231

7) Polônia, 1.213

8) Suíça, 1.190

9) França, 1.183

10) Chile, 1.153

11) Peru, 1.128

12) Dinamarca, 1.099

13) Colômbia, 1.095

14) Itália, 1.052

15) Croácia, 1.048

16) Inglaterra, 1.047

17) México, 1.034

18) Islândia, 1.017

19) Suécia, 996

20) País de Gales, 985