Alemanha sofre para derrotar equipe suíça por 2 a 1 A seleção da Alemanha, do treinador Jürgen Klinsmann, teve dificuldades, mas venceu nesta quinta-feira o time suíço do Servette por 2 a 1, em jogo-treino preparatório para a Copa do Mundo, que começará daqui a 17 dias. Sem muita pressão, os alemães saíram na frente com um gol do astro Michael Ballack, aos 26 minutos de jogo. Aos 32, a equipe de Genebra, que foi promovida nesta temporada para a Primeira Divisão, empatou com um gol de Julien Esteban. O jogo-treino foi disputado em dois períodos de 35 minutos e a seleção anfitriã da Copa só conseguiu o desempate apenas aos 32 da segunda etapa, com um gol de Asamoah. Klinsmann utilizou 18 dos 23 jogadores convocados para o Mundial. Jens Lehmann, Metzelder, Borowski, Hanke e Lahm foram poupados. Todos os atletas que participaram do jogo voltam a fazer exercícios físicos, na manhã desta quarta, no mesmo estádio de Genebra. "Estes são puros testes para encontrar a nossa forma e automatizar o modelo de jogo. Apenas nos próximos jogos com seleções é que vamos escalar nossa formação original?, declarou o assistente-técnico de Klinsmann, Joachim Löw. A Alemanha volta a jogar na quinta-feira contra a equipe de juniores do Servette.