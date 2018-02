Alemanha sofre para vencer a China A Alemanha, sem seu capitão Michael Ballack, sofreu para derrotar a China por 1 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Hamburgo. Os chineses mostraram uma grande disposição defensiva. O único gol foi marcado por Frings, de pênalti, aos seis minutos do segundo tempo. Apesar da vitória, a torcida alemã continua descontente com a equipe do técnico Jurgen Klinsmann. ?Os únicos pontos positivos do amistoso foram o resultado e o fato de não levarmos gols?, disse o goleiro Kahn.