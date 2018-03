Alemanha tem 18 cidades dispostas a sediar jogos da Eurocopa de 2024

Dezoito cidades se apresentaram para a Federação Alemã de Futebol com a intenção de fazer parte da sua candidatura para sediar a edição de 2024 da Eurocopa. O prazo final para a inscrição das propostas se encerrava nesta sexta-feira e a relação precisará ser reduzida a dez potenciais cidades-sede.

"A resposta mostra o grande entusiasmo por uma Eurocopa na Alemanha e sublinha que temos uma infraestrutura de estádios de primeiro nível para esse torneio", disse o presidente da federação, Reinhard Grindel. O dirigente também declarou que a Alemanha pode fazer um torneio "econômico e sustentável", sem precisar investir na construção de novos estádios.

As 18 cidades que se candidataram foram: Berlim, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Gelsenkirchen, Hamburgo, Hannover, Kaiserslautern, Karlsruhe, Colônia, Leipzig, Mönchengladbach, Munique, Nuremberg e Stuttgart.

A federação explicou que vai trabalhar com a Transparência Internacional para escolher as dez cidades antes da decisão da Uefa em setembro de 2018. A entidade europeia definiu 3 de março como data-limite para as federações expressarem interesse em sediar a competição, com as candidatas sendo anunciadas um mês depois.

Já a federação alemã vai apresentar os requisitos para as potenciais cidades-sede em 11 de abril, e aquelas que ainda estiverem interessadas deverão enviar suas candidaturas finais em 12 de junho.

A Alemanha é vista como a favorita para receber a Eurocopa de 2024 depois de chegar a um acordo com a Inglaterra para se retirar da disputa para sediar as semifinais e a decisão do torneio de 2020, que ocorrerá no Estádio de Wembley.

Além dos alemães, a Turquia também já indicou que apresentará uma candidatura para sediar a Eurocopa de 2024. Uma oferta conjunta escandinava também é cogitada para participar do processo de definição dos organizadores da competição.