Alemanha tem 4 gols de brasileiros Amoroso e Lucio foram os principais destaques da rodada de abertura do Campeonato Alemão neste sábado. O primeiro marcou os dois gols da vitória do Borussia Dortmund sobre o Nuremberg por 2 a 0. O zagueiro Lucio, por sua vez, também marcou dois gols pelo Bayer Leverkussen, na vitória diante do Wolfsburg. O atual campeão da Alemanha, o Bayern de Munique, estreou o campeonato com uma derrota diante do Borussia Moenchengladbach por 1 a 0. Em outros jogos, o Kaiserslautern venceu o Munique 1860 por 4 a 0, enquanto o Freiburg derrotou o Werder Bremen por 3 a 0. Demais resultados: Energie Cottbus 1 x 0 Hamburgo; Stuttgart 0 x 0 Colônia. Amanhã jogam Hertha Berlim e St. Pauli. A partida entre Schalke e Hansa Rostock foi adiada para 21 de agosto, porque o novo estádio do Schalke ainda não foi concluído.