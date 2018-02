Alemanha tenta manter invencibilidade A seleção da Alemanha tentará manter sua invencibilidade neste domingo em amistoso contra a equipe da Coréia do Sul, em Seul. Os alemães venceram seus três últimos jogos por 3 a 0, sendo o último deles na semana passada, contra o Japão, em Yokohama, no tour asiático da seleção anfitriã da Copa 2006. Sob o comando do técnico Jürgen Klinsmann a equipe teutônica está invicta há seis jogos, entre os quais está incluído o disputado contra o Brasil, quando empatou por 1 a 1, em Berlim, na Alemanha.