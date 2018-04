Alemanha terá Armênia como último rival antes da Copa do Mundo 2014

BERLIM - A Alemanha irá encerrar a sua preparação para a Copa do Mundo de 2014 com um amistoso diante da Armênia, em Mainz (ALE), no dia 6 de junho, um dia antes do embarque da seleção do país para o Brasil, palco do Mundial. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Federação Alemã de Futebol, que ainda revelou que a renda obtida com o confronto será revertida para a caridade.

Os alemães farão parte do Grupo G da Copa de 2014 e irão estrear na competição no dia 16 de junho, contra Portugal, em Salvador. Em seguida, no dia 21, em Fortaleza, medirão forças com Gana, antes de fecharem a sua campanha na primeira fase diante dos Estados Unidos, no dia 26, em Recife.

A Alemanha tem outros três amistosos de preparação para o Mundial agendados para este primeiro semestre. A equipe nacional pegará o Chile, em 5 de março, a Polônia, oito dias depois, e ainda Camarões, no dia 1º de junho.

A Alemanha acumula duas vitórias em dois jogos realizados contra a Armênia, ambos válidos pelas Eliminatórias da Copa de 1998. Primeiro goleou o rival por 5 a 1, em 1996, antes de voltar a vencer fácil no duelo de volta, em 1997, por 4 a 0.