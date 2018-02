Alemanha terá réplicas de estádios O Comitê Organizador da Copa do Mundo prepara uma atração inédita para os torcedores: com a ajuda de patrocinadores, construirá miniaturas de estádios para que torcedores que não tenham ingresso possam ver as partidas em telões e sentir a ?atmosfera? de um estádio. A Adidas bancará uma réplica do Estádio Olímpico de Berlim ? palco da final ?com capacidade para 5 mil pessoas.