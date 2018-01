Alemanha treina 1.600 policiais para a Copa do Mundo Cerca de 1.600 policiais alemães de várias partes do país fizeram nesta quarta-feira, em Hamburgo, exercícios de preparação visando a segurança da Copa do Mundo, que acontecerá entre os dias 9 de junho e 9 de julho. Nos exercícios, os policiais treinaram uma ação para impedir o enfrentamento de torcedores e efetuaram a prisão de 80 pessoas que tentavam cometer atos violentos contra um trem. "É o pão de cada dia dos policiais que trabalham na Liga Alemã de Futebol", contou o presidente da polícia da região norte da Alemanha, Joachim Franklin. Além dos policiais, os funcionários da Companhia Pública de Trens da Alemanha participaram dos exercícios.