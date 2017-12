Alemanha usa bola parada para empatar com o Japão Alemanha e Japão empataram por 2 a 2 no amistoso disputado nesta terça-feira, em Leverkusen. Embora surpreendente, o resultado pode ser considerado bom para o time do técnico Jürgen Klinsmann, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e foi vaiado pela torcida. O primeiro tempo da partida foi bastante disputado, com vários lances ríspidos e discussões entre os jogadores das duas equipes. Mas os gols só saíram na segunda etapa. Takahara marcou duas vezes para os visitantes, aos 12 e 20 minutos - o primeiro num contra-ataque, que terminou com um chute à queima-roupa sobre Lehmann, e o segundo após superar três alemães numa jogada individual. A reação alemã começou aos 31 minutos, numa bola parada. O cruzamento pelo alto não encontrou ninguém, mas Klose esticou o pé e acertou levemente o canto do gol japonês. Cinco minutos depois, em jogada parecida, Schweinsteiger cabeceou sem chances de defesa para o goleiro. A preparação das duas equipes para a Copa do Mundo segue no final da semana: a Alemanha enfrenta a Colômbia, sexta-feira, em Mönchengladbach, e o time do técnico brasileiro Zico pega Malta, domingo, em Düsseldorf. Os alemães abrem o Mundial no dia 9 de junho contra a Costa Rica, em Munique, e o Japão estréia três dias mais tarde, em Kaiserslautern, contra a Austrália.