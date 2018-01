Alemanha vai à final da Copa feminina A seleção da Alemanha garantiu nesse domingo à noite sua vaga na final da Copa do Mundo de futebol feminino que está sendo disputada nos Estados Unidos ao derrotar as norte-americanas por 3 a 0. As alemãs surpreenderam as favoritas ao título com um gol de Kerstin Garefrekes aos 15 minutos de jogo. Os outros dois saíram somente nos acréscimos do segundo tempo, com Meinert e Birgit Prinz aproveitando erros da defesa americana para marcar aos 46 e aos 48 minutos. Na final, a Alemanha vai enfrentar a vencedora do jogo entre Suécia x Canadá, que será disputado logo mais.