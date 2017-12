Alemanha vence a Copa se passar pela Argentina, diz Müller O ex-jogador alemão Gerd Müller disse, nesta quinta-feira, que atualmente a Argentina é a equipe mais forte do torneio. "Portanto se a derrotarmos amanhã (sexta), estou convencido de que ganharemos a Copa", afirmou, em entrevista à agência de notícias DPA. Campeão mundial pela então Alemanha Ocidental no Mundial de 1974, ele disse ainda que acredita que o jogo desta sexta, que será disputado no Estádio Olímpico de Berlim, "será decidido por penalidades máximas". Gerd Müller manteve, durante 32 anos, o recorde do maior número de gols marcados em Copas, com 14 tentos (dez marcados no Mundial de 1970 e quatro no de 1974). Mas nesta terça-feira, durante o jogo em que o Brasil bateu Gana por 3 a 0, o brasileiro Ronaldo chegou ao 15.º gol em Mundiais e superou a marca história do ex-artilheiro alemão.