Alemanha vence a Tunísia: 3 a 0 A seleção da Alemanha ficou bem perto da classificação para a próxima fase da Copa das Confederações ao derrotar a Tunísia por 3 a 0, neste sábado em Colonia. Mas o time da casa sofreu muito para chegar ao placar, que só foi definido nos minutos finais da partida. O primeiro gol só saiu aos 31 minutos da segunda etapa, numa cobrança de pênalti por Ballack; os outros foram feitos por Schweinsteiger, aos 35 minutos,e por Hanke aos 43 minutos. Ainda neste sábado, pelo Grupo A, enfrentam-se as seleções da Argentina e da Austrália. Com esta vitória - a primeira foi sobre a Austrália, por 4 a 3 - a Alemanha está praticamente classificada, com 6 pontos. A Tunísia foi eliminada com a segunda derrota: a primeira foi diante da Argentina, por 2 a 1.