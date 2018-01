Alemanha vence Austrália no sufoco A Alemanha teve de suar muito para derrotar a Austrália por 4 a 3, nesta quarta-feira, em Frankfurt, na estréia da Copa das Confederações. O resultado coloca os alemães ao lado da Argentina, que bateu a Tunísia por 2 a 1, na liderança do Grupo A, com três pontos. Australianos e tunisianos ainda não pontuaram. Na base da pressão, a Alemanha começou a partida em cima do adversário. O esforço deu certo e, aos 17 minutos, o alemão-brasileiro Kevin Kuranyi marcou o primeiro ao desviar do goleiro um chute de fora da área. No entanto, aos 21, a Austrália empatou numa cobrança de falta de Skoko, que bateu rasteiro. A bola passou por baixo da barreira e enganou o goleiro Kahn. Dois minutos depois, os alemães fizeram 2 a 1 com Mertesacker. Pouco antes do intervalo, os australianos surpreenderam empataram novamente numa bela jogada individual de Aloisi. Na segunda etapa, o jogo ficou amarrado até a Alemanha conseguir um pênalti, aos 15 minutos. Ballack não desperdiçou a cobrança e fez 3 a 2. Aos 43, os donos da casa ampliaram com Podolski depois de tabela pela esquerda. Nos acréscimos, a Austrália diminuiu com outro gol de Aloisi, mas não havia mais tempo para o empate. Na próxima rodada, marcada para o sábado, a Alemanha encara a Tunísia e a Austrália mede forças com a Argentina.