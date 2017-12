Alemanha vence com posse de bola e muitas finalizações Manter o controle da bola, marcar forte e finalizar bastante: estas foram as armas da Alemanha para superar a Polônia por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Dortmund, na primeira partida da segunda rodada da primeira fase do Grupo A da Copa do Mundo. Os Alemães, que só conseguiram a vantagem aos 46 do segundo tempo (gol do atacante Oliver Neuville) - devido a grande atuação de Artur Boruc, goleiro polonês -, tiveram 58% da posse de bola, contra somente 42% da seleção polonesa. Outra característica foi a forte marcação alemã em um dos jogos mais faltosos da Copa até agora: 38 infrações, 21 delas cometidas pelos germânicos, que abusaram das faltas no meio-de-campo para evitar ataques da Polônia. Os perdedores, no entanto, fizeram menos faltas, 17, mas foram mais violentos: receberam quatro cartões amarelos, contra três dos adversários. Além disso, os poloneses levarem o quarto cartão vermelho do Mundial, dado para o zagueiro Radoslaw Sobolewski, aos 20 minutos da etapa final. Um ponto em comum entre as seleções foi a boa pontaria, com a Alemanha com índice de 50% de acertos (oito em 16) e os Polônia com um pouco mais, três em cinco. Porém a Alemanha insistiu mais, sem medo de arriscar e por conta disso acabou conseguindo seu gol em um jogo típico da seleção alemã, com pouca criatividade, mas acreditando na vitória até o último minuto de partida. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Alemanha, 16; Polônia, 5 Finalizações certas: Alemanha, 8; Polônia, 3 Faltas cometidas: Alemanha, 21; Polônia, 17 Cartões amarelos: Alemanha, 3; Polônia, 4 Cartões vermelhos: Alemanha, 0; Polônia, 1 Escanteios: Alemanha, 10; Polônia, 4 Impedimentos: Alemanha, 6; Polônia, 2 Posse de bola: Alemanha, 58%; Polônia, 42% Melhor jogador da partida: Philipp Lahm (Com fifaworldcup.com)