Alemanha vence Japão no Mundial feminino Em partida válida pelo Grupo C, a Alemanha venceu o Japão por 3 a 0 nesta quarta-feira e praticamente garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Mundial de Futebol Feminino que está sendo realizado nos Estados Unidos. Birgit Prinz (2) e Sandra Minnert marcaram os gols do time alemão, que no sábado bateu o Canadá por 4 a 1. O Japão não reeditou a atuação da estréia, quando goleou a Argentina por 6 a 0, e acabou sendo presa fácil para o time alemão.