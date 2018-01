Alemanha vence México e é 3ª colocada Com uma cobrança de falta magistral, Michael Ballack decidiu nesta quarta-feira a disputa do terceiro lugar na Copa das Confederações para a Alemanha. O time de Jürgen Klinsmann bateu o México por 4 a 3, na prorrogação - no tempo normal houve empate por 3 a 3. Podolski, Schweinsteiger e Huth marcaram para os alemães, enquanto Fonseca e Borgetti (2) fizeram para o México. Ballack fez o quarto gol do jogo e o seu quarto no torneio. Apesar das derrotas nas semifinais, as duas equipes entraram em campo com muita disposição e travaram batalhas em cada lance. Numa delas, o atacante alemão Hanke foi expulso em jogada com o mexicano Salcido. Jogando com dez na maior parte do jogo, a Alemanha sempre saiu na frente no placar, mas sua fraca defesa repetiu os erros do jogo contra o Brasil e cedeu o empate. Mas, na prorrogação, os anfitriões garantiram o bronze.