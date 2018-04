Alemanha vence os EUA em estreia pelo Mundial Sub-20 A Alemanha não teve dificuldades para estrear com vitória neste sábado pelo Mundial Sub-20, que é disputado no Egito. Jogando no Estádio Mubarak, na cidade de Suez, os alemães venceram os Estados Unidos por 3 a 0. Com a vitória, assumiram a liderança do Grupo C. Na chave, ainda estão Camarões e Coreia do Sul, que se enfrentam também neste sábado.