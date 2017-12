Alemanha vence último amistoso antes da Copa do Mundo Após sofrer para arrancar um empate diante do Japão, a Alemanha venceu sem dificuldades a seleção colombiana por 3 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Borussia-Park, em Mönchengladbach. Cerca de 45 mil pessoas acompanharam a partida. Este foi o último amistoso que os anfitriões da Copa do Mundo fizeram antes da estréia, que será com a Costa Rica, no dia 9, em Munique. O treinador Jürgen Klinsmann voltou a ser muito criticado pela imprensa local depois do empate com os nipônicos por 2 a 2, na última terça-feira. Os donos da casa saíram perdendo por dois gols de vantagem e tiveram muitas dificuldades para igualar o marcador. No jogo desta sexta, a Alemanha pegou um adversário mais fraco, uma vez que os colombianos não conseguiram se classificar para o Mundial 2006 - o time ficou na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Os germânicos abriram o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta, Bastian Schweinsteiger alçou a bola na área e o meia Michael Ballack, já recuperado de uma lesão no tornozelo, subiu sozinho para cabecear no ângulo direito do goleiro Córdoba. Aos 38, Schweinsteiger, em nova cobrança de falta, chutou forte para marcar um belo gol. A bola pegou efeito antes de entrar e enganou Córdoba. Os donos da casa anotaram o terceiro gol aos 25 minutos da etapa final. Após um escanteio, a zaga colombiana afastou mal e Ballack lançou o meia Tim Borowski, que chutou cruzado no canto esquerdo. Confira os amistosos da Alemanha em 2006 - Itália 4 x 1 Alemanha (01/03/06, em Florença-ITA) - Alemanha 4 x 1 Estados Unidos (22/03/06, em Dortmund-ALE) - Alemanha 7 x 0 Luxemburgo (27/05/06, em Freiburg-ALE) - Alemanha 2 x 2 Japão (30/05/06, em Leverkusen-ALE) - Alemanha 3 x 0 Colômbia (02/06/06, em Mönchengladbach-ALE)