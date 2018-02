Alemannia Aachen e Energie Cottbus vencem pelo Alemão O encerramento da 24.ª rodada do Campeonato Alemão serviu para embolar a ponta de baixo da tabela, pois o Alemannia Aachen e Energie Cottbus - times que estavam nas últimas colocações - venceram seus confrontos neste domingo, respectivamente contra Mainz e Borussia Dortmund, e subiram de posições. Jogando fora de casa, o Energie Cottbus surpreendeu e fez 3 a 2 no Borussia Dortmund. Agora, o time se iguala aos anfitriões com 28 pontos e dividindo a 9.ª posição com o Wolfsburg. Os gols dos visitantes foram marcados por Munteanu (duas vezes) e Shao. Frei marcou duas vezes também, mas para os donos da casa. Em outro jogo, o Alemannia Aachen venceu o Mainz em casa por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento. Agora os donos da casa têm 27 pontos e dividem com o próprio Mainz e o Hamburgo a 12.ª colocação. Schlaudraff e Ibisevic marcaram os gols da vitória e Zidan descontou para os visitantes. O detalhe curioso nesta partida é que aconteceram dois pênaltis (um para cada lado) e os dois foram desperdiçados.