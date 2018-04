Alemão Ballack sofre nova lesão e preocupa o Bayer Leverkusen

BERLIM - O meia Michael Ballack voltou a preocupar o Bayer Leverkusen neste domingo. O jogador, que ficou parado por quatro meses por conta de lesão, sentiu dores no joelho durante o treino e poderá desfalcar o time nas próximas rodadas do Campeonato Alemão.

Ballack, de 34 anos, se submeteu a um exame de ressonância magnética neste domingo, na cidade de Colônia, na clínica do médico do Bayer. O resultado do teste só deverá sair na segunda-feira.

O atleta, que não enfrentou o Eintracht Frankfurt no sábado, voltou aos gramados em janeiro deste ano, após passar quatro meses se recuperando de uma grave lesão na tíbia. Ele se machucou na partida contra o Hannover, em setembro. Antes, ele havia desfalcado a seleção da Alemanha na Copa do Mundo, em julho, por conta de uma lesão no tornozelo.