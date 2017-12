Alemão: Bremen vence e alcança o Bayern O Werder Bremen não dá sossego ao Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Neste domingo, o time conquistou sua segunda vitória consecutiva na competição ao bater o Mainz, fora de casa, por 2 a 0, gols de Klasnic e Klose. Com o resultado, o Werder alcançou os mesmos seis pontos do Bayern, mas fica na vice-liderança porque tem saldo de um gol a menos - 6 a 5. No outro jogo deste domingo, o Colônia surpreendeu o Stuttgart fora de casa: 3 a 2. Feulner e Streit (dois) marcaram para os visitantes, enquanto que Streller e Tiffert descontaram. O Colônia também soma seis pontos, mas tem 4 gols de saldo.