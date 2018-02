Alemão deixa campo com suspeita de lesão no joelho Nilmar não foi o único a deixar o estádio do Morumbi com suspeita de lesão no joelho. Do lado palmeirense, o atacante Alemão preocupa da mesma forma. "Existe a suspeita de lesão ligamentar ou do menisco do joelho direito. Ele será reavaliado amanhã cedo", avisou o médico Vinícius Martins, desanimado. Alemão se machucou aos 20 minutos do primeiro tempo e num lance em que cometeu falta no lateral Carlão, do Corinthians. Até tomou cartão amarelo pela falta. Depois de receber atendimento médico, ainda tentou voltar mas não suportou a dor. Acabou sendo substituído por Osmar, autor do segundo gol. "Está doendo muito. A chuteira travou no gramado e o joelho torceu. Agora tenho que esperar", dizia o jogador, amparado por um par de muletas, na saída do vestiário. Se o exame de ressonância magnética apontar o pior, Alemão poderá ficar afastado do futebol até o fim do ano, em caso de cirurgia. Azar de Alemão, sorte de Osmar. O camisa 9 nem imaginava que sairia do banco para abrir vantagem para o Palmeiras no clássico. Ainda mais da forma que aconteceu: sem querer. Depois de um chute cruzado de Edmundo, a bola explodiu na canela de Osmar e foi para o gol. "Eu tentei matar a bola e ela bateu na canela. Saiu melhor do que o esperado", admitiu o atacante, bem humorado. "O fundamental foram os três pontos, que deram mais confiança ao grupo. É lógico que temos que comemorar, mas só até acabar o domingo. Depois, já temos que começar a pensar no Noroeste", emendou. Osmar terá de mostrar serviço até terça-feira para tentar garantir um lugarzinho na equipe que enfrentará o Noroeste. Afinal, sem poder contar com Alemão, Osmar terá a concorrência de Cristiano e do paraguaio Florentín, que deverá ser liberado para retornar após a lesão na panturrilha da perna esquerda, que o afastou dos treinos desde a segunda-feira passada.