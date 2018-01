Alemão e Abedi titulares no Vasco O zagueiro Alemão e o meia Abedi foram confirmados nesta quarta pelo técnico do Vasco, Dário Lourenço, como os novos titulares da equipe. Com a decisão do treinador, Daniel e Rubens não estarão no time que enfrentará o Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado. Por ter sido o capitão do Volta Redonda e conquistado com Dário Lourenço o título de vice-campeão Carioca de 2005, Alemão já era dado como certo entre os titulares. Desde que chegou ao Vasco, ao término do Estadual, o jogador estava aprimorando sua forma física. Já Abedi, que trocou o Friburguense pelo Vasco, ganhou a vaga por já ter trabalhado com o treinador em outro clube, a Cabofriense. Mas, Dário Lourenço destacou que as características ofensivas do atleta foram preponderantes para sua escalação entre os titulares. "Acho ele mais ofensivo do que o Rubens. Chega mais na área. E irei testá-lo no coletivo desta quinta", disse o técnico do Vasco. "Como precisamos vencer o jogo, o toque rápido e a velocidade do Abedi pode nos ajudar."