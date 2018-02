Alemão ficará de seis a oito meses afastado do Palmeiras Contratado para solucionar o problema do Palmeiras no ataque, o atacante Alemão ficará de seis a oito meses afastado dos gramados por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, segundo informou nesta segunda-feira os médicos do clube. O jogador, que se machucou no clássico contra o Corinthians depois de cometer uma falta no lateral Carlão (aos 20 minutos do primeiro tempo), passou por uma ressonância magnética na manhã desta segunda, em que os médicos puderam constatar a gravidade da lesão. ?Ele fixou o pé no chão e rodou em cima do tronco, ocasionando o entorse. Para esse tipo de lesão, o tempo de recuperação é sempre o mesmo: de seis a oito meses. É claro que ele pode até voltar antes, mas vamos trabalhar com esse prazo?, explicou Vinícius Martins, médico do Palmeiras. Desta forma, Alemão, que só marcou um gol pelo Palmeiras (contra o São Caetano), não poderá disputar mais nenhuma partida pelo Paulistão e pela Copa do Brasil. O jogador, de 22 anos, deve realizar nos próximos dias uma cirurgia para reconstruir os ligamentos. O atacante Osmar, que entrou no lugar de Alemão e marcou o segundo gol na vitória de 3 a 0 sobre o Corinthians, deve ser o escolhido do técnico Caio Júnior para começar os próximos jogos como titular. Ainda no clássico, outro que se machucou foi o atacante Nilmar, do Corinthians. O jogador torceu o joelho esquerdo e também passará por uma ressonância magnética nesta segunda para saber a intensidade da lesão. Com Alfredo Luiz Filho Atualizada às 18h30