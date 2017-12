Alemão insulta juiz na TV e é multado O meia Mario Basler, do Kaiserslautern e com passagem pela seleção alemã, foi condenado a pagar uma multa de US$ 6 mil por xingar um árbitro durante um programa de televisão. A sentença foi dada nesta terça-feira pelo tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol. No sábado, depois da derrota de sua equipe para o Bayer Leverkusen, por 1 a 0, Basler ofendeu o árbitro Uwe Kemmling no programa da rede ZDF. ?Kemmling deveria levar um soco no queixo?, disse o jogador de 33 anos. Ele defendia - erradamente - que o gol do adversário havia sido marcado em impedimento.