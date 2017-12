Alemão Marcus Merk apita jogo entre Brasil e Austrália O alemão Marcus Merk foi apontado pela Fifa como árbitro de Brasil e Austrália, que se enfrentam domingo, em Munique, às 13 horas (de Brasília). Na primeira rodada da Copa do Mundo, ele apitou o jogo entre Holanda e Sérvia e Montenegro, que não teve lances polêmicos, e distribuiu seis cartões amarelos: para os sérvios Stankovic, Koroman, Gavrancic e Dragutinovic e os holandeses Van Bronckhorst e Heitinga. Merk tem 44 anos e é árbitro da Fifa desde 1992. Já apitou na Copa de 2002, em três partidas, mas sua única presença diante da seleção brasileira foi em 2003, num jogo com a Turquia, pela primeira fase da Copa das Confederações, na França - o empate por 2 a 2 eliminou o Brasil. Merk também dirigiu seis partidas das Eliminatórias européias e a decisão da Eurocopa de 2004, Grécia 1 x 0 Portugal. Os auxiliares serão os também alemães Christian Schraer e Jan-Hendrik Salver, que acompanharam Merk na final da competição européia, em Lisboa. O quarto árbitro será o mexicano Marco Rodríguez, e o quinto, o costarriquenho Leonel Leal. O outro juiz mexicano na Copa, Benito Archundia, que apitou a estréia do Brasil, contra a Croácia, também trabalha no domingo: será o árbitro do jogo entre França e Coréia do Sul, em Leipzig.