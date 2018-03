Alemão não quer Copa das Confederações O presidente do Bayern de Munique, Karl Rummenigge, afirmou nesta segunda-feira que não quer mais a realização da Copa das Confederações por achar que os jogadores precisam de mais tempo de férias. O pedido do ex-jogador foi feito à Fifa para repensar a necessidade desta competição. ?Os jogadores precisam de descanso?, disse Rummenigge, que tem cinco de seus jogadores na convocação da seleção alemã - Kahn, Ballack, Frings, Deisler e Schweinsteiger. O temor do dirigente é que alguém tenha alguma lesão mais séria, já que o Bayern de Munique vem de uma temporada desgastante - ganhou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha. O presidente do Bayern tentou a liberação de Ballack, capitão do time, mas recebeu resposta negativa do treinador da seleção, Juergen Klinsmann.