Alemão pode ganhar chance na Lusa A chegada do técnico Valdir Espinosa ao Canindé, para substituir Candinho, deu novo ânimo ao lateral-esquerdo Alemão. Sem chances na equipe na época do antigo treinador, o jogador agora vê a possibilidade de virar titular da Lusa. Sob o comando de Candinho, foram pouco mais de 10 minutos em campo. "É duro treinar e não ganhar chance", lembrou o lateral. Agora, Alemão já teve a chance de treinar entre os titulares e pode ser escalado para a partida contra o Fluminense, sábado, pelo Torneio Rio-São Paulo. "Ele pode começar jogando", revelou Espinosa. Pelo discurso do novo treinador da Lusa, outro com grandes chances de ser titular é o chileno Uribe. "Ele tem bom passe e poder de finalização. Será importante na distribuição das jogadas", elogiou Espinosa.