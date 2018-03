Alemão: Schalke enfrenta um dos piores O Schalke viaja até Mainz e encara o 15.º colocado da Bundesliga, empolgado pela vitória da última rodada no clássico contra o Bayern de Munique. A equipe azul do Vale do Ruhr conta com todos os titulares, entre eles os brasileiros Lincoln, autor do gol contra o Bayern, Ailton e Bordon. O técnico Ralf Rangnick espera contar com Gerald Asamoah da seleção alemã. Stuttgart e Freiburg também jogam neste domingo.