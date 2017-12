Alemão: Stuttgart tenta manter a ponta Líder e único invicto do Campeonato Alemão, o Stuttgart tenta manter sua vantagem sobre o segundo colocado, o Werder Bremen. Com 33 pontos, dois a mais que o rival, a equipe visita o Bochum (21 pontos), na busca da décima primeira vitória. Para isso, terá de acabar com uma pequena invencibilidade do adversário. Desde 15 de março, quando caiu para o Bayern de Munique, por 4 a 1, o Bochum não perde em seus domínios. O Hamburgo hospeda o Bremen, no clássico do norte. Outros jogos: Hanover x Friburgo, Frankfurt x Wolfsburgo, Moenchengladbach x Kaiserslautern, Leverkusen x Munique 1860 e Bayern x Colonia.