Alemão Thomas Tuchel é anunciado como novo técnico do PSG

O Paris Saint-Germain tem novo treinador. Nesta segunda-feira, o clube francês anunciou que acertou a contratação do técnico Thomas Tuchel, que teve uma passagem recente pelo Borussia Dortmund. Ele vai suceder Unai Emery, que terá seu contrato encerrado ao fim da temporada europeia.

De acordo com o comunicado divulgado pelo PSG, Tuchel vai assinar um contrato por dois anos com o campeão francês. Mas o clube parisiense não revelou qualquer detalhe financeiro do acordo firmado com o treinador alemão.

Tuchel, de 44 anos, conduziu o Borussia Dortmund ao título da Copa da Alemanha em 2017, mas acabou sendo demitido apenas três dias depois, encerrando uma passagem de dois anos pelo clube, que havia assumido em 2015. "É com grande alegria, orgulho e ambição que me junto a este grande clube de futebol mundial que é o Paris Saint-Germain", afirmou o treinador, ao site oficial do PSG.

O time parisiense será apenas o quarto clube da carreira de Tuchel, sendo o primeiro fora da Alemanha, onde também trabalhou por Mainz e Augsburg, além do Dortmund. Agora, então, ele terá o desafio de comandar o milionário time francês, que conta com grandes jogadores brasileiros, como Thiago Silva e Neymar, assim como os outros destaques internacionais, como Cavani e Mbappé.

"Estou ansioso para trabalhar com todos esses grandes jogadores, todos entre os melhores do planeta. Com minha comissão, faremos tudo para ajudar a equipe a levar seus limites ao mais alto nível internacional. Existe um potencial extraordinário em Paris e este é o desafio mais excitante que tenho até agora. Também estou ansioso para conhecer o Parque dos Príncipes, um lendário estádio de futebol europeu com uma atmosfera fantástica", acrescentou Tuchel.

Nesta temporada, Emery conduziu o PSG aos títulos dos três torneios nacionais - Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa -, mas a diretoria optou não lhe oferecer um novo contrato após o time fracassar na Liga dos Campeões da Europa, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid.