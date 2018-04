Alessandro critica segundo tempo ruim do Corinthians contra o Linense

LINS - O lateral-direito Alessandro criticou a postura do Corinthians no segundo tempo do jogo deste domingo, contra o Linense, fora de casa, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A equipe abriu o placar no comecinho do primeiro tempo, manteve o placar até o intervalo, mas cedeu a virada e perdeu por 2 a 1.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas o segundo não. Eles aproveitaram as oportunidades que tiveram. Em momentos como este, uma derrota nunca é normal, ainda mais com um bom primeiro tempo", disse ele, rejeitando a tese de que a derrota serve como um alerta para os desafios decisivos que virão. "Não é um alerta, porque sabemos do trabalho que fizemos e, em momentos como estes, conseguimos tirar muitas coisas positivas", opinou.

O atacante Jorge Henrique também falou sobre o jogo: pediu que o time siga em frente e foque na última rodada, quando enfrenta o Atlético de Sorocaba, fora de casa. "Nós sabíamos que não seria um jogo fácil. Não existe jogo fácil. Mas agora precisamos esquecer essa partida e focar na semana que vem, que será decisiva."